Covid-19 : y a-t-il un lien entre l'infertilité et l'inoculation de vaccin à ARN messager ?

Tout part de cette pétition adressée à l'Agence européenne du médicament le 1er décembre 2020. Les auteurs étaient deux médecins connus pour leurs déclarations anti-vaccin : le Dr Mike Yeadon, qui jusqu'en 2011, est l'un des responsables de Pfizer et le Dr Wolfgang Wodarg, qui, lui, est un épidémiologiste allemand. Ils y déclaraient que "Les anticorps produits par le vaccin Covid pourraient rendre les femmes infertiles en attaquant une protéine nécessaire à la formation d'un placenta". Une affirmation très largement partagée sur les réseaux sociaux, et qui a d'ailleurs fait le tour du monde. Alors, pour savoir s'il y a une quelconque vérité, nous avons contacté Israël Nisand, professeur de gynécologie. Il a dit que "C'est tout simplement impossible. On ne connaît aucun produit qui puisse rendre stérile en une injection". Et Israël Nisand est loin d'être le seul médecin à être aussi affirmatif. À ce stade, il n'y a aucun lien établi entre le vaccin d'un côté et les cas d'infertilité de l'autre. Ensuite, c'est parce que les auteurs de cette pétition sont partis d'une supposition un peu hasardeuse. Rappelons que le vaccin à ARN messager s'attaque au Covid en ciblant la protéine Spike. Puis, les experts sont aussi formels sur une chose. D'un côté, les deux médecins laissent penser que le vaccin pourrait s'attaquer par erreur à ces protéines liées à la fertilité. En fait, c'est un raccourci qui a été fait et n'a rien de scientifique. Si les deux protéines se ressemblent, elles ne sont pas identiques pour autant. Et le Pr Benoit Barbeau, virologue l'explique d'une manière très simple que " Notre système immunitaire ne va pas se laisser berner si facilement par quelques ressemblances". Les femmes vaccinées ne présentent pas plus de risque d'infertilité que les autres.