Covid-19 : y aura-t-il assez de tests pour Noël ?

À une semaine de Noël, les longues files d'attente sont de retour devant les laboratoires. En région parisienne, certains attendent depuis plusieurs heures. Dans un autre laboratoire, 70 tests par heure sont réalisés. Mais pourrons-nous tous nous faire tester ? "Évidemment, on ne va pas pouvoir tester 60 millions de Français la veille de Noël. Les équipes sont fatiguées et certaines vont partir aussi en congé", a répondu Dr Caroline Gutsmuth, médecin biologiste au laboratoire Biogroup à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Pas assez de bras pour réaliser les prélèvements. Même chose dans les pharmacies où près de 600 000 tests antigéniques sont faits chaque jour. Difficile d'en réaliser davantage, selon Philippe Besset, président de la Fédération des pharmaciens d'officine. Il faudra également avoir du stock pour répondre à la demande. Dans une autre pharmacie, deux mille tests antigéniques et autotests viennent d'arriver. "On sera quand même très tendu parce qu'il faut aussi stocker ces tests. C'est une grosse logistique, mais on arrivera à tenir le coup", assure Yorick Berger, pharmacien membre de la Fédération des pharmaciens d'officine. Pour éviter l'embouteillage à la veille du réveillon, la solution est d'anticiper la prise de rendez-vous ou l'achat d'autotest. Dans tous les cas, le respect des gestes arrière limitera les risques de contamination. TF1 | Reportage L. Deschateaux, Q. Danjou