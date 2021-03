Covid : 22 classes fermées dès ce lundi au lycée Eugène-Delacroix de Drancy

Dès lundi matin, 22 classes seront fermées au lycée Eugène-Delacroix de Drancy. La situation inquiète les parents. "Les élèves sont très stressés, ils ont peur de ramener le Covid chez eux". Et pour cause, dans cet établissement, 20 ont perdu un membre de leur famille depuis le début de la pandémie. Ces derniers jours, les cas positifs se multiplient. Une vingtaine de professeurs a même fait valoir son droit de retrait et réclame des actes forts comme la fermeture de l'établissement. Vendredi, 3 256 classes étaient fermées dans le pays. Plus de 21 000 élèves étaient testés positifs au coronavirus. Le gouvernement tente de rassurer avec des nouvelles règles dans les 19 départements confinés. À partir de lundi 29 mars, lorsqu'un seul élève sera testé positif, il sera isolé pendant 10 jours minimum et sa classe fermée pendant 7 jours. Autres mesures, les tests qui ont doublé en un mois et la vaccination des professeurs et du personnel annoncée pour fin avril. Dans les prochains jours, des milliers de classes vont très certainement fermer. Emmanuel Macron a rappelé que la fermeture des écoles n’est plus un "tabou", mais "un dernier recours".