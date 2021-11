Covid aux Pays-Bas : pourquoi le bon élève reconfine-t-il ?

Tous les commerces dits non essentiels ferment désormais à 18h, pour les supermarchés et les restaurants, c'est à 20h. Certains patrons de bar devront se passer d'une clientèle précieuse. Les manifestations publiques sont aussi interdites. Et les Néerlandais ne peuvent inviter plus de 4 quatre personnes chez eux. Ce tour de vis a été justifié par les contaminations records cette semaine, 16 000 nouveaux cas en 24 heures. Le relâchement trop tôt des mesures barrières est l'une des raisons évoquées. Cette mesure a été remise en place aujourd'hui. Les gels hydroalcooliques n'existent pas à l'entrée de certains magasins et restaurants. L'immunité commence également à décliner chez les personnes âgées. Le Premier ministre lance alors une campagne de rappel le mois prochain. Pour stopper la progression du virus, les nouvelles restrictions sont bien accueillies. Mais une partie de la population reste opposée aux mesures. Vendredi soir à La Haye, une manifestation a éclaté après les annonces du Premier ministre. Les plus farouches ont été dispersées à coup de canon à eau. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette