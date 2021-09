Covid : chute des ventes de produits de beauté

Dans la rue, toutes les femmes interrogées nous disent la même chose : "Je n’ai plus un tube de rouge à lèvres dans mon sac à main aujourd’hui" ; "Je me maquille un peu plus au niveau des yeux" ; "Je me maquille un peu moins à cause du masque". Les habitudes ont changé et les ventes s’en ressentent. Chez Nocibé - Paris Opéra, le constat est simple : le maquillage se vend moins. Alors on mise tout sur le soin. Des chiffres en baisse... L’enseigne Nocibé a mis en vente une quarantaine de ses boutiques. Une grande surface spécialisée a dû se repositionner elle aussi. Chez Monoprix, le secteur des shampoings colorants est à la hausse depuis le premier confinement. En revanche, avec une baisse de 75% des ventes de rouge à lèvres, les marques doivent innover. Les tendances évoluent avec Internet et le succès des box se confirme. Elles sont une cinquantaine de sociétés sur le marché. Elles ont pour certaines des centaines de milliers de clientes. Ces tendances vont-elles durer ? Aux États-Unis, le marché repart, ce qui n’est pas encore le cas dans l’Hexagone.