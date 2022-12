Covid : comment convaincre les personnes les plus fragiles de se faire vacciner ?

C’est vrai que le risque est moins palpable, mais il faut que les gens comprennent qu’aujourd’hui, nous hospitalisons des personnes âgées, dont le dernier rappel date de plus de six mois, parce que la protection baisse de façon substantielle après six mois, c’est-à-dire moins 20 points. Ce qui rend les personnes de faire une forme sévère d’aller à l’hôpital, il faut donc renforcer cette protection, d’autant qu’on a des variants, des sous-variants qui échappent un peu plus à l’immunité. Et on a un bon vaccin adapté à ces sous-variants. Pour les moins de soixante ans, on a très peu de formes sévères. C’est en dessous de 50. Chez ces personnes, l’enjeu n’est pas tellement de protéger contre les hospitalisations, c’est de réduire le risque d'infection et de transmission. Mais attention, cette protection est incomplète, 60% et surtout, elle est transitoire. Donc cela ne dispense absolument pas du masque est de se faire un test en cas de symptôme. C’est très regrettable que les personnes à risque ne portent pas de masque dans tous les lieux clos confinés. Parce qu’il faut rappeler que le vaccin est la meilleure protection contre le fait d’être hospitalisé. Le masque est la meilleure protection contre le fait d’être infecté. Porter un masque, c’est se protéger. Porter un masque chirurgical, c’est réduire le risque de tiers d’être infecté. Porter un masque FFP2, pour les personnes immunodéprimées, on le réduit de 80%. C’est donc un très très bon outil de protection.