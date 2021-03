Covid : des patients évacués hors d'Île-de-France

Un hélicoptère a atterri ce samedi à midi au CHU de Nantes (Loire-Atlantique). C'est la première évacuation sanitaire d'un patient venu d'Île-de-France. Un signe supplémentaire de l'urgence de la situation en région parisienne. Trois hélicoptères ont décollé ce matin des hôpitaux parisiens avec à leur bord trois patients Covid, transférés vers l'Ouest du pays, à Nantes, Angers et Le Mans. La région Pays de la Loire est la première à venir soulager les hôpitaux franciliens. La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie vont également prêter main-forte dans les jours qui viennent. L'opération est risquée. Les malades les plus gravement atteints ne peuvent pas être transportés. Il faut donc sélectionner des patients qui sont dans un état relativement stable. Lors de la première vague de l'épidémie, 472 patients ont été transférés d'une région à une autre en hélicoptère, en avion ou en train. Des opérations d'envergure similaire se préparent. Un TGV médicalisé avec 24 patients devrait quitter Paris jeudi prochain. Près de 1 096 malades sont actuellement en réanimation en Île-de-France.