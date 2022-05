Covid en Chine : les dérives d'un confinement sans limite

Les habitants sont enfermés à leurs domiciles par l’État. Sur ces images, des fonctionnaires chinois installent de nouvelles serrures à l'extérieur d'appartements habités. Les portes sont scellées et des alarmes empêchent toute tentative de fuite. Dans la région de Pékin, certains quartiers sont sous cloche, par crainte du Covid. Ici, une armée d'hommes en blanc envahit un quartier pour livrer de la nourriture aux habitants. Ces derniers ont interdiction de sortir. Ces scènes surréalistes se répètent. Derrière des clôtures, des zones sont inaccessibles et cernées par des agents tous les dix mètres. Partout, la police contrôle les déplacements. Après Shanghai, la capitale craint un confinement général et strict à son tour. Plus d'une centaine de cas a été recensée. Le variant Omicron, beaucoup plus contagieux, met à mal la stratégie "zéro Covid" de la Chine, mais le pouvoir persiste. Ces confinements paralysent pourtant une partie de l'économie. Qu'importe, ce n'est pas l'enjeu prioritaire pour le régime. Changer la stratégie martelée depuis le début de l'épidémie serait trop risqué alors que le prochain congrès du parti au pouvoir aura lieu dans quelques mois. Difficulté supplémentaire : la faible protection des Chinois face au virus. En effet, la population reste peu vaccinée, et avec un vaccin national qui n'a pas démontré son efficacité. T F1 | Reportage M. Verron, S. Cherifi