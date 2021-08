Covid en Martinique : les évacuations sanitaires se poursuivent

C'est la troisième évacuation en moins d'un mois. Samedi, six patients Covid ont encore été rapatriés depuis la Martinique vers la Métropole. À chaque fois, l'opération est millimétrée, car il faut pouvoir gérer les éventuelles complications. Ce sont 25 médecins et infirmières qui s'occupent de la surveillance des malades durant le transfert. L'avion, qui transporte en temps normal des touristes, est aménagé avec tout le matériel nécessaire. "Il y a environ huit heures de vol et il faut que pendant ces huit heures tout puisse se passer comme dans un service de réanimation", a précise le Dr Jérôme Viguier. Ces évacuations sanitaires sont devenues indispensables dans les Antilles. Selon le Dr Lionel Lamhaut, l'intérêt de ces types d'opération est de libérer très vite les places en réanimation. La Martinique compte 60 malades du Covid en soins critiques alors que l'île ne dispose que de 26 lits de réanimation en temps normal. D'autres opérations d'évacuations vers la Métropole pourraient être menées dans les prochains jours.