Covid : faut-il craindre la 9ème vague ?

Au fil des mois, les Français ont perdu certains réflexes : moins de dépistage et moins de masques dans les transports. Pourtant, la neuvième vague de Covid se confirme. On estime à 50 000 en moyenne le nombre de nouveaux cas chaque jour. Près de 71 600 cas ont été enregistrés jeudi. Le variant Omicron continue de sévir. Mais la souche BA.5 est supplantée par le BQ1.1. Ce dernier est plus transmissible, pourtant, il n'est pas plus grave que le précédent. Ce nouveau sursaut épidémique ne pèse pas encore sur les services de réanimation où 1201 patients sont en soins critiques. Ce sont des personnes âgées ou fragiles qui, pour la plupart, n'ont pas fait de rappel. D'ailleurs, 40 % des plus de 60 ans et à peine 25 % des plus de 80 ans sont suffisamment protégés actuellement. La campagne de vaccination avec des doses adaptées aux variants Omicron doit encore s'accélérer pour éviter un engorgement des hôpitaux déjà sous pression avec la bronchiolite. TF1 | Reportage C. Bayle, N. Benisti