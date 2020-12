Covid : la police effectue des contrôles à la frontière franco-suisse

Beaucoup ont été tentés d'aller skier de l'autre côté des Alpes. À la frontière franco-suisse, la police veille au grain. Gendarmes et douaniers contrôlent les conducteurs et les passagers. Si vous avez séjourné dans l'un des six cantons où les stations de ski sont ouvertes, il faut avoir effectué un test PCR négatif de moins de trois jours. Par contre, s'il s'agit d'un déplacement professionnel, vous n'êtes pas obligés d'en présenter un. En cas d'absence de test ou s'il est positif, les voyageurs devront s'isoler pendant sept jours. Mais comme le gouvernement ne prévoit pas de contrôles précis pour veiller au bon respect de la quarantaine, chacun va devoir s'en tenir aux règles pour éviter de propager le virus. Après avoir fait preuve de pédagogie par ailleurs, les forces de l'ordre vont intensifier les contrôles ce week-end entre la Suisse et l'Hexagone.