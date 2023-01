Covid : l'assouplissement des règles

Une forme de soulagement était perceptible ce dimanche matin à l'annonce de ces mesures. À partir du 1er février, pour les personnes positives, il n'y aura plus d'arrêts de travail sans jours de carence, plus d'isolement systématique. Et pour les cas contact, plus de tests obligatoires. L'épidémie est en régression avec 5 000 contaminations par jour. Et les hospitalisations sont en baisse, 25 000 en décembre, 16 000 en janvier. Les mesures auront aussi un impact pour le monde du travail et sur le plan économique. "Le coût était important. On a dépensé pour les indemnités journalières Covid, 100 jours de carences, cinq milliards d'euros sur 2020, 2021 et 2022", explique Frédéric Bizard, économiste, et spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Autre mesure concernant les libertés, l'enregistrement des tests positifs sur le fichier SI-Dep sera soumis désormais au consentement préalable des personnes concernées. Plus de 1 000 jours après le début du premier confinement, le Covid devient peu à peu une maladie comme les autres. TF1 | Reportage M. Izard, A. Tassin