Covid : le vaccin Moderna plus efficace pour faire face à la cinquième vague

Beaucoup de monde ce samedi matin dans ce centre de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) où l'on vaccine sans rendez-vous. Mais certains sont spécialement venus pour le vaccin Pfizer. Massivement utilisé dans les centres depuis le printemps dernier, celui-ci est aussi plébiscité par les soignants en ville. Rien que cette semaine, pharmaciens, médecins, infirmiers ont commandé plus de trois millions de doses Pfizer contre 800 000 de Moderna. Utilisé en demi-dose, chaque flacon de Moderna permet de faire deux fois plus de rappel. Tout le monde pourra se faire vacciner, mais à condition d'utiliser les deux vaccins. Hors dans les stocks, on compte cinq millions de doses de Pfizer pour 20 millions de Moderna. Celui-ci n'est pas administré aux moins de 30 ans en raison d'un léger risque de myocardite sans gravité. Plusieurs études ont d'ailleurs montré qu'il était plus efficace. Pour faire face à la flambée de la cinquième vague, dès la semaine prochaine, les centres de vaccination recevront des livraisons en grande quantité du vaccin Moderna. TF1 | Reportage C. Bayle, J.P. Féret