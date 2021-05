Covid : les Allemands vaccinés bénéficient d'assouplissements

Dès ce dimanche, les Allemands déjà vaccinés profitent de nouveaux privilèges. Pour certains, cela représente plus de liberté. Mais pour une majorité, il s'agit de restrictions sanitaires toujours pesantes. Aujourd'hui, sept millions d'Allemands ont déjà reçu deux doses de vaccins, soit moins de 10% de la population. Un restaurant à Fribourg est fermé depuis six mois. Mulai Dritan, le patron, se réjouit de pouvoir rouvrir même partiellement aux personnes vaccinées. "Si ça sert à quelque chose , on n'a pas d'autres choix. Tant que ça ouvre, c'est mieux que rien", confie-t-il. Restaurants et commerces ne seront pas forcément ouverts aux personnes vaccinées dans toute l'Allemagne. Tout dépend du taux d'incidence de chaque état fédéral. La situation sanitaire ainsi que les règles dans chaque "Länder" ne sont pas les mêmes. Il faudra donc s'adapter à ce mode de vie. Même les Allemands ont un peu de mal à s'y retrouver. Pour les commerces non-essentiels comme les coiffeurs, il fallait auparavant présenter un test PCR négatif ou le passer sur place. La nouvelle règle ne fait pas l'unanimité.