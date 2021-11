Covid : les non-vaccinés confinés en Autriche

Voilà plusieurs jours que les Autrichiens s'y attendaient. C'est désormais officiel, le gouvernement impose une restriction radicale à l'encontre des personnes non-vaccinées. "Nous décidons qu'à partir de lundi, il y aura un confinement pour toutes les personnes non-vaccinées en Autriche. Cette mesure s'appliquera dès l'âge de douze ans", a annoncé Alexander Schallenberg. Deux millions d'Autrichiens sont concernés, soit plus d'un habitant sur trois. Ils devront rester chez eux, sauf pour aller travailler avec un test négatif ou pour faire de courses essentielles. Ils encourent sinon jusqu'à 1 450 euros d'amende. Il s'agit d'accélérer la vaccination face à une flambée inédite des contaminations dans le pays. Depuis le début de l'épidémie, grâce à des confinements stricts, l'Autriche avait été relativement épargnée jusqu'à cette quatrième vague. Depuis lundi déjà, les non-vaccinés n'ont plus accès aux salons de coiffure ou aux restaurants, même avec un test négatif. "Je crois que maintenant plus de gens vont aller se faire vacciner. Les gens ne sont pas anti-vaccins mais il y a du laisser-aller", selon un senior. T F1 | Reportage C. Bayle