Covid : les universités confrontées à de nombreux problèmes

Pour cette rentrée, les cours se déroulent dans un lieu plutôt inattendu pour les étudiants de la fac de droit de Metz (Moselle). Faute de places et à cause de la distanciation sociale, ceux-ci ont dû se faire à l'Opéra-Théâtre. Un choix obligé pour pouvoir accueillir tous les étudiants de 1ere année qui comptent 200 personnes de plus que l'an dernier. A part cela, les facs doivent aussi faire face à des dépenses supplémentaires. Elles attendent une aide financière de la part du gouvernement.