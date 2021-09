Covid : transfert exceptionnel de 8 patients en réanimation de Polynésie vers la métropole

Ils sont arrivés ce matin à Orly après 28 heures de prise en charge. Huit patients transférés sans complication dans plusieurs hôpitaux de la région parisienne, c'est une première mondiale. Il a fallu d'abord les hisser jusque dans cet avion transformé en hôpital volant, sans les déplacer de leurs lits médicalisés. Une opération délicate et technique qui s'est déroulée samedi à l'aéroport de Papeete. Les malades plongés dans un coma artificiel ont voyagé sous la surveillance de 35 soignants. Une évacuation essentielle pour ce médecin réanimateur : “On a subi une vague catastrophique et on subit encore les conséquences de cette vague puisqu'on est encore à une quarantaine ou 45 lits au lieu de 18 lits de réanimation”. C'est l'état de santé de ses patients qui a permis leur transfert, leur état cardiovasculaire notamment et leur consommation stable en oxygène. “On est capable là dans cet appareil qui est transformé en réanimation de prendre en charge des aggravations de ces patients. Mais l'objectif, c'est quand même d'avoir des patients relativement stables dans leurs soins de réanimation”. Ceux qui ont permis ce voyage, ce sont aussi les familles de ces huit personnes. Toutes ont accepté leur départ vers la métropole très loin de chez eux, notamment par solidarité. “Ce que nous faisons là est essentiel pour la survie des autres. En évacuant une partie des malades qui sont en réanimation permettra à d'autres malades d'être traité comme il le faut”, souligne Edouard Fritch, président de la Polynésie française. Le transfert a été financé par le ministère de la Santé à hauteur de 700 000 euros.