Covid : un labo chinois à l'origine de la pandémie ?

L'institut de virologie de Wuhan a-t-il menti aux enquêteurs internationaux ? C'est que voudrait savoir Joe Biden qu exige des explications de la part du président chinois Xi Jinping. À l'origine du doute, une note de service des renseignements américains, selon lesquels trois chercheurs du laboratoire de Wuhan auraient contracté une maladie pulmonaire en novembre 2019, soit un mois avant le début officiel de la pandémie en Chine. Les Etats-Unis réclament leur dossier médical, mais Pékin refuse de manière catégorique et crie à la manipulation. "Avant le 30 décembre 2019, l'institut de virologie de Wuhan n'a pas été en contact avec le coronavirus. À cette date, aucun personnel n'a été contamminé", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, le 24 mai 2021. Cette réponse partielle agace les chercheurs du monde entier. Selon un virologue français qui vient de signer une tribune réclamant une enquête complète, une fuite venant du laboratoire n'est plus à exclure. "J'ai effectivement trouvé au fur et à mesure qu'il y avait énormément de choses qui n'étaient pas du tout claires dans la façon dont les enquêtes avaient été menées. Bien sûr, ce virus vient de la nature. Maintenant la question c'est : est-ce qu'il a évolué naturellement pour passer de la chauve-souris à l'homme ou est-ce qu'il a été aidé volontaire ou involontairement par des gens dans un laboratoire ?"n s'est exprimé Jean-Michel Claverie.