Covid : vis ma vie de confiné à Shanghaï

Depuis le début de ce mois, la ville Shanghaï est toujours murée dans le silence. 25 millions d'habitants s'adaptent, comme ils peuvent, au confinement strict imposé par les autorités chinoises. Désormais, la priorité pour les habitants est de se nourrir et surtout boire. En Chine, l'eau du robinet n'est pas potable. Puisqu'il est impossible de sortir, partout, la plupart ont recours au système D. Et la solidarité s'organise aussi. Tout juste arrivée de France, Marine Zambrano, l'une de nos journalistes, vit enfermée en quarantaine obligatoire depuis plus de deux semaines dans ce centre d'isolement où tout vient à manquer. Relevé de températures, tests PCR nez et bouche... Comme elle, chaque patient est suivi de près par les responsables du site. Aucune bactérie ne doit filtrer. Un quotidien aseptisé. Pour Marine, il n'y a aucune perspective de sortie pour l'instant. Et c'est l'incertitude d'une ville entière. À quand un retour à la vie normale ? Pour certains, leur avenir est en jeu. C'est notamment le cas de Victoire Bodennec qui prépare le Bac dont les épreuves seront prévues en mai. Mais il est impossible de le passer si le confinement se poursuit. Dans une ville fantôme, il reste difficile, voire impossible aussi de trouver un chauffeur autorisé à circuler jusqu'à l'aéroport. Bloqués, les habitants de Shanghaï craignent un confinement aussi long que celui de Wuhan. Il avait duré deux mois et demi. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano