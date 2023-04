Covoiturage : Rouen championne de France

Le lieu est désert, perdu dans la campagne. Un poteau signale que c'est une aire de covoiturage. Arthur sort de son travail. Il vient à pied ici tous les jours. Via cette application, il déclenche une demande de prise en charge qui s'affiche instantanément le long de cette route nationale voisine très fréquentée. Comme à un arrêt de bus, il patiente. Val-de-Reuil (Eure) - Rouen centre-ville, un trajet de trente kilomètres. Les voitures assurent ici une sorte de service de transport en commun et c'est gratuit pour les passagers. La conductrice quant à elle, est rémunérée par la métropole de Rouen : deux euros par passager transporté. La métropole rémunère ces trajets fixes entre deux arrêts de covoiturage, mais aussi les petits déplacements du quotidien via cette autre application. Dès que Romain utilise sa voiture, il propose ses services. Cela lui rapporte 70 euros par mois. Inciter à covoiturer par tous les moyens, la ville est passée de 30 000 trajets à 11 342 en à peine sept mois. TF1 | Reportage L. Romanens, C. Blanquart