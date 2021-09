Crack à Paris : les toxicomanes du quartier des jardins d'Eole évacués

Un par un, et en dépit de leur refus, ces toxicomanes sont emmenés par les policiers. Ils étaient 128 personnes en tout, évacuées en bus à quelques encablures seulement de leur lieu habituel de consommation. Tout cela au grand soulagement des habitants du XIXe arrondissement de Paris. Des riverains soulagés, mais conscient que cette évacuation ne résout en rien les problèmes d'addiction des consommateurs. Ils réclament une prise en charge médicale pérenne. Même inquiétude de la part des élus locaux, interpellés par des parents excédés de voir leurs enfants grandir au milieu des seringues. Le maire de l'arrondissement s'inquiète notamment de cette dispersion chaotique. Pour lui, cela ne résout rien sur le fond, et on prend le risque de laisser se reconstituer la même chose un peu plus loin. En effet, les toxicomanes ont été déplacé à la Porte de la Villette et un square à moins de 2 km dans le nord-est de Paris. Un déplacement justifié selon la préfecture de police, parce qu'il se situe dans un secteur sans riverain aux abords immédiats. Mais les habitants existent et s'y opposent. La suite dans la vidéo ci-dessus.