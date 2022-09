Crack : face aux dealers, les riverains à bout

Entre deux routes et un parc des Expositions, c'est le dernier endroit où ils ont trouvé refuge. Ici, se trouvent désormais plusieurs centaines de consommateurs de crack. Ce mélange très nocif de cocaïne et d'ammoniac. Jour et nuit, les dealers agissent et c'est tout le quartier qui en paye le prix. Une association de riverains a été créée par Stéphanie Benoist, récemment agressée en pleine rue par plusieurs dealers. La situation est si tendue que certaines sorties de métro sont dorénavant condamnées. Dans les rues adjacentes, sous l'emprise du crack, des consommateurs déambulent sur la route, inconscients du danger quand d'autres, le corps désarticulé, semblent totalement perdus. Chaque semaine, des violences éclatent dans les supermarchés. Le fléau du crack à Paris est un problème qui ne cesse d'être déplacé. La police a rasé le camp de la colline du crack et le trafic a migré vers Stalingrad. Puis c'était au jardin d'Eole après une opération des forces de l'ordre. Et maintenant, depuis un an, la Porte de la Villette. Depuis le début de l'année, en Île-de-France, 140 trafiquants de crack ont été déférés à la justice. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta