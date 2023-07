Crainte de nouvelles violences : les commerçants se barricadent

Le trafic de bus a été suspendu dès 18 heures à Marseille. Les transports sont interrompus à 19 heures. La mesure a été prise afin de limiter au maximum les déplacements dans une ville qui est devenue vendredi soir l'épicentre des violences. Les commerces se barricadent. La journée est loin de se terminer pour les artisans. Du bois pour protéger les vitres ou remplacer celles déjà brisées. Dans un magasin de vêtements, les émeutiers ont volé toute la marchandise et la caisse. Épargnée en début de semaine, Marseille a connu vendredi soir un déchaînement de violence. Bilan : 31 policiers blessés et 95 personnes interpellées. Les échauffourées ne concernent plus seulement le centre-ville, elles s'étendent désormais aux quartiers nord. Dans la vidéo en tête de cet article, l'entrée d'un supermarché est forcée par une voiture bélier. Des affrontements dans ces quartiers sensibles, c'est inédit. Pour Rudy Manna, porte-parole du syndicat Alliance police nationale, "des trafiquants de stups qui ont des gros réseaux de vente tenaient plutôt ces secteurs-là". Et de préciser que "s'il y a des émeutes, il n'y a plus aucun acheteur qui va y aller". De nombreux renforts sont actuellement déployés dans la cité phocéenne : 200 CRS, mais aussi les unités d'élite du RAID et du GIGN. Ils seront appuyés par deux véhicules blindés de la gendarmerie. TF1 | Reportage J. Cressens, P. Geli, E. Binet