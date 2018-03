Craquement de doigts : des scientifiques ont résolu le mystère

Le mystère des craquements de doigts est enfin percé. Selon une étude de l'École polytechnique et de l'université de Stanford, le fameux "crac" vient de l'éclatement de bulles microscopiques dans le liquide des articulations des doigts. Par conséquent, l'hypothèse d'une friction des articulations, comme nous l'avons longtemps cru, est écartée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.