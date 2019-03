Crash d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines : huit Français parmi les 157 victimes

Il n'y a eu aucun survivant dans le crash de l’avion d’Ethiopian Airlines ce dimanche matin. L’appareil qui devait relier Nairobi au Kenya a chuté quelques minutes après son décollage, à 60 km au sud de l’aéroport d’Addis-Abeba. Selon le Quai d’Orsay, on compte huit Français parmi les victimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.