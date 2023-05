Crash d'avion : il saute en vol pour faire le buzz

La vidéo publiée sur YouTube s'intitule "Je me suis écrasé en avion". Trevor Jacob y raconte une histoire rocambolesque parfaitement filmée à l'aide de caméras embarquées. Quelques minutes après son décollage, le youtubeur semble rencontrer un problème inattendu. Le moteur s'arrête, l'hélice ne tourne plus. C'est la panique. Comme l'atterrissage n'est pas possible, Trevor Jacob n' a pas le choix, il doit sauter de l'avion en parachute. Mais le hasard fait bien les choses, il se trouve qu'il en a un sur le dos. Ni une ni deux, il ouvre la porte de la cabine et saute. Tout est filmé. Au loin, l'avion s'écrase dans la broussaille. S'ensuit de longue pérégrination au milieu de la végétation. Le miraculé retrouve la carcasse de son avion. Et après plusieurs heures de survie au milieu de nulle part, il finit miraculeusement à s'en sortir. Cette histoire incroyable a été visionnée des millions de fois. Mais, très vite après sa publication, la vidéo éveille des soupçons, de la part d'autres youtubeurs notamment. Alors, la justice s'en mêle. Trevor Jacob finit par craquer et avoue qu'il a volontairement crashé son avion pour devenir célèbre. Son objectif était de générer de l'audience pour attirer les sponsors. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Poupon