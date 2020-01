Crash du Boeing ukrainien en Iran : la jeunesse défie le régime

En Iran, le régime est dans une situation délicate. Samedi, il a reconnu avoir abattu par erreur le Boeing ukrainien. Cet aveu a provoqué la colère d'une partie de la jeunesse iranienne, visant le régime et les gardiens de la révolution. Une très grande majorité de journaux s'est excusée auprès des Iraniens pour avoir relayé des mensonges. Mais le régime bénéficie toujours du soutien de nombreux fidèles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.