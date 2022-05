Crash d'un avion de tourisme : cinq morts en Isère

Le petit avion de tourisme s'est embrasé quelques secondes après avoir heurté le sol. Aucun des cinq occupants n'a survécu. Gilles habitait seulement à quelques mètres. Il a immédiatement contacté les secours. Agriculteur, Michel était en train de faire les foins. Il a vu l'appareil vaciller juste avant le crash. "J'ai vu arriver l'avion, il était à basse altitude. Ensuite, je l'ai vu un petit peu penché sur le côté et taper dans les arbres", témoigne-t-il. L'avion avait décollé quinze minutes plus tôt d'un aérodrome près de Grenoble. Le pilote était âgé de 66 ans. Deux adolescents de onze et quatorze ans figurent parmi les victimes. Samedi soir, les enquêteurs de la gendarmerie ont travaillé tard dans la nuit pour effectuer les premières constatations. Ce dimanche matin, dans un quartier tranquille au pied des montagnes, les habitants expriment leur émotion. L'enquête est en cours et elle va durer plusieurs semaines. Des pièces de l'épave, dont le moteur de l'appareil, seront analysées en laboratoire pour tenter de comprendre les causes de l'accident. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys