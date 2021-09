Crash d'un hélicoptère à Villard-de-Lans

D’épaisses volutes de fumée noire se sont encore échappées du lieu du crash. Sous les yeux de randonneurs médusés, le feu a rangé la carcasse de l'hélicoptère. Le panache se voit à des kilomètres à la ronde. L’engin s’est crashé directement sur le flanc de la montagne. Voilà l’hélicoptère en vol, quelques minutes avant le crash. À l’intérieur, deux gendarmes, un médecin et deux militaires de la sécurité civile. Ils allaient porter secours à un blessé en montagne. Le lieu de l’accident se situe à une quinzaine de kilomètres de Grenoble, dans le village de Villard-de-Lans. Le crash a eu lieu vers 16 heures 30, au-dessus de la station de ski. Les témoins racontent que l’hélicoptère a pris feu après s’être écrasé. Les secours sont arrivés très vite. Parmi l’équipage, il y a quatre blessés et un mort, un mécanicien de la sécurité civile. Les enquêteurs du bureau d’Enquêtes et accidents sont en route vers les lieux du crash et prévoient d’y chercher toute la nuit les raisons du drame.