Cravate : une espèce en voie de disparition

Au cœur de la Défense, nous les avons cherchées, traquées. Mais au goût des salariées, la cravate semble avoir disparu : "C'est dérangeant, il faut quand même être minimum à l'aise quand on travaille. La cravate, c'est has-been". "Je n'ai même pas besoin de cravate, parce que les clients que je rencontre sont habitués à un style vestimentaire normal et décontracté", arguent-ils. Invisible aujourd'hui, elle était omniprésente il y a quelques années. La preuve sur les images en tête de cet article, tous ou presque portent une cravate. De nos jours, la jeune génération a du mal à la nouer correctement. Si les entreprises sont plus souples, c'est parce que les géants du numérique ont bousculé les codes. L'ancien patron d'Apple était par exemple célèbre pour ses cols roulés. Le fondateur de Facebook, lui, ne jure que par les T-shirts. "Ces gens-là ont montré qu'on pouvait être bon, compétent, entrepreneur et réussir sans porter de cravate ni de costar. Résultat : tout le monde se dit que, moi aussi, je peux travailler de cette façon-là", explique Marc Sabatier, co-fondateur du cabinet Julhiet-Sterwen. Les ventes sont en chute libre. En 2012, trois millions de cravates ont été écoulées contre à peine un million et demi en 2019. Dans ce magasin d'une grande marque française, il faut aller tout au fond pour les trouver. "Il y a un peu plus de 20 ans, le rayon cravates aurait pu faire tout le mur", indique Erika Joffrin-Cadix, directrice de l'offre chez Jules. Et pourtant, Louis, à peine majeur, compte bien dépenser 25 euros pour s'acheter une nouvelle. "En ce moment, je fais beaucoup de concours et d'entretiens pour rentrer dans une école de commerce. Donc, je mets une cravate pour faire la différence". La cravate résiste pour certaines occasions comme les mariages. Roxane enfile une vingtaine chaque année, même si récemment, le nœud papillon a changé la donne. "Je dirais que c'est une question de génération. Parce qu'à chaque fois dans les mariages plus jeunes où il y a des gens qui se marient 25 et 30 ans, c'est généralement le nœud papillon qui prime", explique-t-elle. Reste un secteur où elle est incontournable : la politique. À l'Assemblée nationale, la cravate est ultra-majoritaire même si elle n'est plus obligatoire depuis 2017.