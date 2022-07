Crèches "People & Baby" : un nouveau scandale ?

Le meurtre d’une petite fille de 11 mois dans cette crèche du 3e arrondissement de Lyon est encore dans tous les esprits. Onze jours plus tard, Émilie et Steve tremblent encore. Leur fille, Louise, était, il y a quelques mois, dans une autre crèche du même groupe tout près de là. Louise est entrée en crèche en septembre 2021. Elle a cinq mois seulement quand ses parents l’ont récupéré, un soir, avec des traces rouges autour de l'œil gauche et sur toute la partie droite du visage. Selon eux, la directrice a d’abord évoqué une morsure, puis un geste maladroit d’un autre enfant. Deux docteurs consultés n’excluent pas une gifle donnée par un adulte. Émilie et Steve portent plainte pour violences volontaires, classée sans suite. Des témoignages qui dénoncent les dérives dans des crèches de People & Baby affluent. L'ensemble des personnes qui ont parlé à notre équipe considèrent que People & Baby recherche le profit au détriment du bien-être de l’enfant. T F1 | Reportage F. Agnès, M. Verron, S. Agi