Crédits d'impôts : faut-il faire le ménage ?

Léo est réparateur informatique à domicile. Ce vendredi, il va installer une imprimante chez Louis, un retraité qui fait appel à ses services de temps en temps. Léo facture sa prestation 80 euros, mais grâce à la réduction d’impôt de 50%, son client ne paie que 40 euros. Y a-t-il des professionnels qui abusent de ce crédit d’impôt, en installant un ordinateur pour jouer au jeu vidéo, au lieu d’installer une imprimante par exemple ? Aucune statistique officielle n'existe, et un député cherche à savoir si les 26 services à la personne, reconnus par l’Etat, sont tous justifiés. Parmi eux, il y a bien sûr le soutien scolaire, la garde d’enfant, ou le ménage, mais le plus inattendu, c’est le coaching sportif, ou les cours de musique, donnent aussi droit à un crédit d'impôt. Combien cela coûte à l’Etat ? L’an dernier, c'était 5,7 milliards d’euros. Selon la fédération des services à la personne, ce système serait cependant bénéficiaire. Pourquoi ? Parce que cela évite le recours au travail au noir, non déclaré. Pour l’Etat, ce sont donc plus de cotisations sociales et moins d’allocations chômage à verser. Mais ce système reste opaque et l'objectif est de le simplifier. TF1 | Reportage P. Gallaccio, I. Zabala, T. Jarrion