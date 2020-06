Crème solaire : protéger sa peau tout en préservant les coraux

Peu de personnes le savent, mais les crèmes solaires sont à l'origine de la destruction des coraux. Les composants chimiques de ces produits impactent sur leurs reproductions. Il s'en déverse pourtant 14 000 tonnes dans l'océan chaque année. Les chercheurs estiment que les deux tiers des récifs coralliens mondiaux sont gravement menacés, et avec eux, les deux millions d'espèces qu'ils abritent. Il existe toutefois d'autres solutions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.