Crèmes solaires, chips, glaces... les vacances plus chères ?

Crèmes solaires, melons et paquets de chips, trois produits phare des vacances dont nous avons scruté les prix l'été 2022 aux quatre coins de la France. Après un an d'inflation, comment ont-ils évolué à La Rochelle, dans la Meuse, à Six-Fours-les-Plages, dans le Var, et dans la capitale ? Commençons par une mauvaise nouvelle si vous aimez les chips. La note est bien plus salée partout en France. À La Rochelle, par exemple, +0,35 euros par paquet, conséquence de la hausse du prix des pommes de terre et de l'huile de tournesol. Même constat à Paris, le prix s'envole, c'est 64 centimes de plus. Et il y a moins dedans, 135 grammes contre 150 l'été 2022, certains n'en reviennent pas. Au rayon fruits et légumes, l'inflation sur le melon est là, mais un peu plus mesurée. Autour du lac de Madine, dans la Meuse, son prix a augmenté de 40 centimes, comptez 2,69 euros. Mais la palme de la plus forte hausse là-bas, quelques mois avant juillet 2023, ce n'est ni le melon, ni le paquet de chips. C'est la crème solaire, 13,09 euros, +2,97 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, V. Dietsch, M. Desmoulins