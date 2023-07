Crèmes solaires : quels composants faut-il éviter ?

Sur la plage ou dans les parcs, c'est le grand retour de la crème solaire, un réflexe qu'une grande partie d'entre vous adopte chaque été. Mais savez-vous vraiment ce que contient le petit tube en plastique ? Dans la longue liste des ingrédients, certains noms nous ont interpellés, l'octocrylène, par exemple, un filtre solaire pointé du doigt par l'Anses. L'agence recommande au ministère de l'Environnement de restreindre l'utilisation de la molécule au niveau européen. Les industriels ont, depuis, revu leur copie. Les filtres minéraux posent encore question, le dioxyde de titane ou l'oxyde de zinc sous forme de nanoparticules. La science ne sait pas encore leurs potentielles conséquences sur notre santé. La marque Mustela a choisi de ne plus les utiliser, le fruit de plusieurs années de recherche. Certains États ont même interdit l'octocrylène, pour préserver les coraux et les fonds marins. Mais quelle que soit la composition, la crème solaire est un réflexe à ne pas oublier. Entre midi et quatre heures, la meilleure protection, selon les dermatologues, est de rester le plus possible à l'ombre. TF1 | Reportage J. Maviert, S. Millanvoye, C. Sellié