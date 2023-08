Crémone, la capitale du violon

Au cœur du centre-ville médiéval de Crémone, c'est jour de marché. Entre les étals, une scène presque banale ici : "je viens très souvent dans le centre-ville pour écouter de la musique (...) ça me plaît énormément" ; "il flotte ici une atmosphère unique, en Lombardie et en Italie, c'est tellement agréable et les garçons sont très doués". La cité lombarde a gagné son titre de capitale du violon au XVIe siècle. C'est ici qu'a démarré un certain Antonio Stradivari. Une place, des statues sont dédiés au maître luthier parvenu à sculpter le bois pour créer des violons à la résonances réputées parfaites. Dans son sillage, 180 luthiers sont disséminés à travers toute la ville, comme Stefano Conia. Non loin de là, le violoniste Fabrizio Von Arx est en pleine répétition. Le concertiste parcourt le monde avec son violon conçu ici il y a 300 ans. Il fait résonner l'excellence de Crémone bien au-delà de ses murs. TF1 | Reportage L. Malnoy, N. Mendoza