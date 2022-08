Crête : destination préférée des Français

Mer cristalline, plage de sable fin, entre les villages de montagne, cette île sauvage est l'une des destinations préférées des vacanciers français. Ils sont de plus en plus nombreux à visiter la Crète, à trois heures d'avion de l'Hexagone. En Quad, Didier et Christine ont choisi l'un des meilleurs moyens pour découvrir la beauté du paysage. À moins de 80 euros la demi-journée de location de ce quadricycle, c'est l'une des excursions favorites des Français sur l'île. Sur la plage d'Agios Nikolaos, Milène, plagiste, chouchoute les Français toute la journée. À dix euros la location de deux transats avec un parasol et des bouteilles d'eau fraîche... Tout y est fait pour séduire la clientèle, notamment française. Des vacances au soleil, mais aussi beaucoup plus accessibles qu'en France. Le coût de la vie est deux à trois fois moins cher. Alors des Parisiens se sont, par exemple, offert un hôtel quatre étoiles qu'ils n'auraient pas pu forcément s'offrir chez eux. La moitié de la clientèle d'Ariadne Beach, un hôtel-restaurant à Agios Nikolaos, est française. Et la direction mise tout sur ces vacanciers qui, arrivés en Grète, ont un fort pouvoir d'achat. En 2021, un million et demi de Français ont voyagé en Grèce et sur ces iles. Un tourisme en pleine croissance qui a généré un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros et dont la Crète ne veut plus se passer aujourd'hui. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara, H.P. Amar