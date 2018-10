Créteil : un lycéen braque une arme sur sa professeure en plein cours

Une enseignante a été agressée par un étudiant de seize ans au lycée Edouard-Branly de Créteil. Il a pointé une arme à feu sur celle-ci pour qu'elle le note présent. Cette scène sidérante circule en boucle sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé la victime à porter plainte. Elle a d'ailleurs été soutenue par sa hiérarchie et par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Sur Twitter, le chef de l'Etat dénonce des menaces inacceptables et demande à ses ministres de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et proscrits des écoles. Le jeune homme de seize ans, placé en garde à vue, a reconnu les faits mais parle de rigolades. Les enquêteurs, quant à eux, sont encore à la recherche du ou des vidéastes amateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. f