Creuse : après la tornade, parer au plus pressé

Tout l'après-midi de ce samedi 11 mars, des trombes d'eau se sont abattues sur le village sinistré de Pontarion (Creuse). Mais coûte que coûte, les pompiers continuent de bâcher une par une les maisons éventrées. "Nous avons 35 personnels sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sur le secteur. Ils sont originaires du SDIS de la Creuse et aussi du SDIS de la Haute-Vienne et de la Charente"; affirme le commandant Jéremy Lavergne, en charge des opérations de secours. Un habitant découvre l'ampleur des dégâts dans sa maison. L'eau s'infiltre par la toiture percée jusqu'à l'intervention des pompiers. Les plus touchés tentent de faire l'inventaire des biens endommagés. Chez un agriculteur, tous les engins agricoles ont été écrasés. "Il y a un choc émotionnel. Pour repartir, il faut repartir. Vous avez le moral à zéro"; a-t-il affirmé La priorité avait été donnée aux habitations. C'est désormais le château du village qui mobilise les équipes. Certains ont peur que la tour du château bouge. Les couvreurs continuent d'intervenir. Mais il manque des matériaux, notamment pour les maisons plus anciennes. Elles devront attendre plusieurs semaines. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes