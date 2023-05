Creuse : retour sur une tornade

Les dégâts sont encore visibles un peu partout dans les rues du village. La tornade qui a frappé la petite commune le 9 mars a laissé des traces, comme des toitures emportées ou des tuiles arrachées. Aujourd’hui, les habitants ignorent toujours combien les assurances vont leur verser. Pour la réfection du toit, Odile Labé, la propriétaire de cette maison, en image, jointe par son frère au téléphone, a reçu un devis de 25 000 euros. Elle pourra peut-être bénéficier des dons venus de tout le pays, pour aider les sinistrés. C'est un élan de solidarité de la part de particuliers, de collectivité, ou d’une association. "Ça peut nous arriver aussi bien à nous et on serait bien content que des gens viennent nous donner des dons.", dit Pierre Huguet, président de l'association "Club de l’amitié" à Bosmoreau-Les-Mines (Creuse). Argent liquide, chèque, ou virement à l’attention de la mairie, les sommes sont reversées dans une cagnotte solidaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre