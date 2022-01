Crime raciste aux Etats-Unis : prison à vie pour les assassins

Prison à vie pour le père et son fils, ainsi que 30 ans de réclusion pour le voisin qui les a suivis en filmant toute la scène. Le juge n'a pas tremblé pour fixer la sentence dans une affaire symbolique des tensions raciales : le meurtre d'Ahmaud Arbery en Géorgie dans le sud des Etats-Unis. En février 2020, le jeune homme noir de 25 ans fait son jogging. Trois riverains blancs le prennent en chasse et le filment à bord de leur véhicule. Le motif qu'il serait un cambrioleur et lui bloque la route. Il ne porte pas d'arme, eux si. Il est abattu de trois balles. Aujourd'hui, les peines prononcées sont saluées par la famille et l'avocat du jeune homme. "Je me suis tenue assise dans la salle d'audience pendant cinq semaines d'affilée. Mais je savais que nous en sortirions victorieux", explique Wanda Cooper-Jones, la mère de la victime. Au-delà du drame, la justice locale avait été jugée complaisante et scandaleuse. Il avait fallu 74 jours et la publication de la vidéo pour que la police arrête les meurtriers. Leur responsabilité pourrait encore être aggravée. Ils seront jugés par un crime raciste par un tribunal fédéral à partir du 7 février. TF1 | Reportage O. Santicchi