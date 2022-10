Crimes de guerre en Ukraine : avec les enquêteurs sur le terrain

Anastasia et Olexy découvrent les rues ravagées d'Izioum. Ces deux juristes de formation sont à la recherche de témoins. Si des crimes ont eu lieu pendant l'occupation russe, ils sont là pour les répertorier. Ici, chacun a entendu parler de l'histoire d'une maison dont les résidents ont péri ou ont disparu. Finalement, c'est Natalia qui va leur faire un premier compte-rendu des différentes violences dont elle a eu connaissance. Elle parle de simulacres d'exécution, mais il y a pire. Pour cela, il faut aller voir à la morgue. Le lendemain, les deux jeunes enquêteurs retrouvent sur place le reste de leur équipe : Roman et Victoria. Dans une baraque délabrée, beaucoup de corps anonymes ont été entreposés, portant les stigmates de possibles exécutions. Tout est consigné par écrit et rassemblé dans un dossier. "La prochaine étape c'est de transmettre tous ces éléments au procureur ukrainien. Ensuite, si les témoins sont d'accord, de fournir ces récits à la Commission d'enquête de l'ONU sur les crimes de guerre, et peut-être à une Cour pénale internationale". Le "Truth-Hounds", ou les chasseurs de vérité, auront fort à faire pour aller au bout de leur mission. TF1 | Reportage M. Scott, F. Petit, G. Haurillon