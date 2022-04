Crimes de guerre : les Russes en accusation

Des morts à même la chaussée, des carcasses de voitures criblées d'éclats sur l'un des axes majeurs à la sortie de Kiev, selon nos envoyés spéciaux. Il s'agit de l'autoroute qui relie la capitale à l'ouest de l'Ukraine. Et ce qu'ils ont découvert s'apparente à un massacre. Les Russes contrôlaient toute la zone et n'hésitaient pas à tirer sur tous ceux qui circulaient sur cette grande voie de circulation. Autour d'une station-service, les Ukrainiens réalisent que de nombreux automobilistes ont été abattus. Un soldat de la défense territoriale ukrainienne désigne un véhicule en particulier, car l'histoire de ces occupants a été filmée. Le 7 mars dernier, un drone ukrainien prend des images de cette portion d'autoroute dont les Russes ont déjà atteint les abords avec leurs chars. Plusieurs véhicules s'approchent. Pris sous le feu, ils font brutalement demi-tour, sauf une voiture blanche, stoppée par les tirs, pneus crevés. Son conducteur sort, les mains en l'air, puis s'écroule, abattu par des tireurs face à lui. Des soldats qui portent le signe blanc distinctif des forces russes vont sortir deux autres personnes du véhicule, une femme et un enfant apparemment. Ils sont emmenés à l'écart, à l'arrière de la station-service dans un bois. Le corps de l'homme est traîné hors de la route dans un champ. Quel fut le sort de la femme et de l'enfant ? Rien d'autre n'est visible dans l'image du drone. Mais une chose est sure, les restes calcinés d'un adulte et d'une petite personne gisent bien à côté et à l'intérieur du véhicule détruit. Toute la zone fera l'objet d'une enquête par les Ukrainiens, peut-être par des autorités indépendantes pour essayer de comprendre si des crimes de guerre y ont également été commis. TF1 | Reportage M. Scott, F. Petit, N. Clerc