Crimes de guerre : que risquent les auteurs ?

Le martyr des civils. Ils emplissent les fosses communes de Marioupol. Ils jonchent les routes d'Irpin. Ont-ils été pris dans les combats ou sciemment visé ? Il s'agirait alors de crimes de guerre telle que définit par le droit international. Ils comprennent notamment : les attaques intentionnelles contre des civils, les actes de torture, la déportation, les violences sur les prisonniers de guerre et aussi les viols. Il serait déjà nombreux d'après le père Patrick Desbois, un prêtre français spécialiste de l'étude des crimes de masse. "Maintenant, les témoignages commencent à sortir, donc on va commencer une vraie enquête sur le sujet. Ce n'est pas facile et souvent des viols sont considérés comme des dommages collatéraux. Malheureusement, on compte souvent les morts, on compte rarement les viols", explique le président de l'association "Yahad-In-Unum". En Ukraine, son association recueille des témoignages avec beaucoup de précisions. Des détails indispensables, car ces éléments sont ensuite confiés à des enquêteurs officiels, comme le Colonel Éric Émeraux, ancien chef de l'office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH). Ce Français a enquêté sur des crimes de guerre commis en Bosnie et au Rwanda. Tous les éléments récupérés peuvent servir à retrouver les coupables. Mais cela prend beaucoup de temps, 30 ans pour le Rwanda. La tenue d'un procès à la Cour pénale international prendra donc du temps. Et il faudra surtout que les autorités russes ou ukrainiennes, selon la nationalité des coupables, acceptent de les livrer. TF1 | Reportage F. Litzler, G. Charnay, F. Le Goïc