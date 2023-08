Crise au Niger : chaos et incertitudes à Niamey

Derrière les poignées de main et les sourires, c'est un bras de fer entre voisins : à gauche, des putschistes du Niger, à droite, une délégation de pays ouest-africains. Ils ont posé un ultimatum pour rétablir le président Bazoum, déchu. Dans deux jours, cet ultimatum expire et la tension n'en finit pas de monter. La junte déclare cesser toute coopération militaire avec la France, plus que jamais dans le viseur. À quelques centaines de mètres de l'ambassade de France, les Nigériens ont plutôt bien accueilli la décision des autorités militaires nigériennes de dénoncer les accords militaires avec la France. Ces autorités militaires ont, par ailleurs, appelé chaque Nigérien à la vigilance quant à de potentiels espions français et à reporter tout comportement suspect. Les médias français y sont devenus indésirables. RFI et France 24 sont désormais interrompus au Niger. Et plusieurs ambassadeurs ont été limogés, dont celle en poste à Paris, Aïchatou Boulama Kané. Elle entre en résistance. Des putschistes tout aussi illégitimes aux yeux des autorités françaises préoccupées par les jours à venir. Au soir du vendredi 4 août 2023, les armées de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest disent avoir défini les contours d'une éventuelle intervention militaire. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Poyet, A. Chomy