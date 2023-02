Crise dans le football : la fronde des Bleus

Le football féminin est en pleine crise. Wendie Renard est la première à claquer la porte de la sélection française. "J'ai défendu le maillot bleu blanc rouge, 142 fois avec passion. Je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l'Équipe de France." : a-t-elle annoncé sur ses réseaux sociaux. Tout ça est contre une personne, Corine Diacre, et son management. Elle est la sélectionneuse de l'Équipe de France. Au fil des heures, la liste s'allonge, car elles sont désormais cinq à quitter les Bleues, dont Wendie Renard, Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Griedge Mbock et Perle Morroni. Cette situation crée des tensions, comme ce samedi après-midi, à l'issue d'une rencontre du championnat de France féminin. Aucune joueuse ne souhaite s'exprimer sur le sujet. C'est une crise qui tombe au plus mal, à seulement cinq mois de la Coupe du monde. Pour Candice Prévost, ancienne joueuse internationale, ce n'est rien de surprenant. La Fédération Française de Football n'a pas tardé à réagir via un communiqué de presse sur son site. TF1 | Reportage C. Abel, L. Poupon, L. Deschateaux