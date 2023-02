Crise dans le football : les Bleues se rebellent

Cette fois, le dialogue est rompu entre Wendie Renard et la sélectionneuse de l’Équipe de France de football, Corinne Diacre. Coup de tonnerre vendredi en fin d'après-midi sur les réseaux sociaux. La capitaine de l’Équipe de France quitte les Bleues. Depuis des années, la relation était complexe. La joueuse avait notamment émis des critiques sur le management de sa sélectionneuse. Dans la foulée, Wendie Renard est suivie par deux autres coéquipières : Marie-Antoinette Katoto, puis Kadidiatou Diani. Une crise qui tombe au plus mal à cinq mois de la Coupe du monde. Mais la situation ne surprend pas l'ancienne internationale, Candice Prévost. "En 2019, on sentait qu'il avait eu un petit malaise lors de la Coupe du monde en France", témoigne-t-elle. La Fédération Française de Football n'a pas tardé à réagir via un communiqué de presse sur son site. Nouvelle affaire pour l'institution française qui devra, par ailleurs, statuer mardi sur l'avenir de son président Noël Le Graët, accusé de harcèlement moral et sexuel. TF1 | Reportage C. Abel, C. Aguilar