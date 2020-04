Crise de coronavirus : les commerçants peuvent-ils espérer une annulation de trois mois de loyer ?

Les commerçants qui ont été obligés de fermer durant le confinement ont bénéficié de reports de charges. Le ministre de l'Économie a également demandé aux bailleurs d'annuler trois mois de loyer pour les très petites entreprises. Pour l'instant, on propose aux commerçants d'étaler les paiements du loyer, ce qui ne semble pas très approprié. Ils négocient alors tant bien que mal avec leur propriétaire. Les grandes chaînes de magasins, elles aussi, se soucient de leur cas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.