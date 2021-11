Crise de la pêche : un dénouement possible ?

Il y aura sans doute de l'électricité dans l'air dans l'immense bâtiment du G20. Un terrain neutre pour une séance d'explication cash entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Notre journaliste, Marie Chantrait a pu échanger avec un proche du président français. D'après leurs échanges, le tête-à-tête se fera sans conseiller ni traducteur. L'Hexagone va faire valoir ses intérêts. On ne veut pas d'un climat de tension, mais pour le moment, le compte n'y est pas, affirme le proche. Depuis plusieurs jours, les deux dirigeants s'envoient de nombreux pics, menaces et reproches. Le dossier est inflammable. Emmanuel Macron qui joue gros dans ce déblocage du conflit de la pêche. Si ce problème n'est pas réglé au plus vite, il pourrait gâcher le début de sa présidence française de l'Union européenne en janvier 2022.