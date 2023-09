Crise de l'eau : sécheresse historique à Mayotte

De l'eau boueuse, c'est ce qui coule du robinet chez certains habitants à Mayotte. À cela s'ajoutent des coupures d'eau plusieurs fois par semaine. De l'eau potable seulement un jour sur trois dès lundi. Sur Internet, des vidéos amateurs rassemblées sous #MayotteaSoif se multiplient. L'île connaît la pire sécheresse depuis 60 ans. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Sur place, nous avons pu contacter un habitant. Simon est enseignant. Ce dimanche matin, il avait encore de l'eau. Le temps est compté avant la prochaine coupure. Alors, il fait des réserves. Sur l'île, le pack d'eau coûte entre cinq et huit euros, quatre fois plus chers qu'en métropole. En 2016 déjà, Mayotte avait connu une grave crise d'eau. Le gouvernement a pris samedi de nouvelles mesures d'urgence, comme la distribution de bouteilles gratuites pour les plus fragiles, le déploiement de citernes et la rénovation des infrastructures. L'objectif est clair : tenir jusqu'à la saison des pluies, pas avant novembre prochain. TF1 | Reportage E. Despatureaux, T. Vartanian, S. Mourava-Guillon